Thales Belgium signe un accord pour former les experts cyber de demain

Le 2 mai 2018 marque la signature d’un partenariat stratégique entre Thales Belgium et l’Université Libre de Bruxelles (ULB) dans le cadre d’un master en cybersécurité. Objectif : former les meilleurs experts cyber de demain.

Le Master of Science in CyberSecurity, chapeauté par l’ULB en partenariat avec plusieurs autres universités et hautes écoles, est le premier master belge dédié à la cybersécurité. Thales Belgium s’y intéresse de près depuis son lancement en 2016, notamment en accueillant des étudiants en stage. Mais l’entreprise a souhaité aller plus loin face à ce qu’elle considère comme deux défis majeurs de la cybersécurité : recruter des jeunes talents dans ce métier en pleine expansion, et s’assurer qu’ils aient reçus une formation de qualité. Thales prévoit en effet de recruter cette année environ 400 collaborateurs dans le domaine de la cybersécurité au niveau mondial, et 50 dans les quatre ans en Belgique.

Un des aspects qui a intéressé Thales Belgium dans ce master est qu’il aborde la problématique de la cybersécurité de manière globale et multidisciplinaire. « Notre volonté est de travailler en amont », explique Alain Quevrin, CEO de Thales Belgium. « C’est pourquoi nous voulons construire des ponts avec les universités, sous forme de stages, de conférences, ou encore de sujets de thèses de doctorat. Des partenariats comme celui-ci se mettent d’ailleurs en place dans d’autres pays européens. »

Mais Thales Belgium a une grande spécificité : son Cyberlab. Dans le cadre du cours de Network Security, Thales Belgium va accueillir les étudiants du master dans son laboratoire et leur permettre de simuler une cyberattaque. Première expérience du 16 au 23 mai 2018.