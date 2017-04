Thales au cœur des enjeux numériques

"La révolution numérique modifie de manière importante et irréversible notre environnement et celui de nos clients", explique Thomas Got, directeur des activités Opérations aériennes et Systèmes d'armes de Thales. "Dans le domaine aérien, elle touche à la fois les menaces, les doctrines, les concepts d'emploi et les systèmes. La nature même de nos activités nous a poussés à être un précurseur puis un acteur global de la révolution numérique".

On doit notamment au groupe français les liaisons de données tactiques et la mise en réseau des senseurs accessibles à tous les centres de commandement des opérations aériennes de l'Otan. "Nous avons une position de leader pour les architectures info-centrées, qui doivent gérer un très grand nombre de données dans un contexte interarmes et multinational, poursuit Thomas Got. Nous travaillons sur quatre axes : les données, la connectivité, l'intelligence artificielle et la sécurisation du cyberespace. "

Les données et la connectivité constituent désormais le cœur des opérations. "Tout devient source d'information et les opérations militaires font de plus en plus appel à des ensembles connectés, qui impliquent des solutions novatrices telles que la fusion de données et la mise en œuvre des échanges multi-niveaux bidirectionnels, pour maintenir leur leadership, ex-plique Thomas Got. C'est en particulier le cas pour les opérations aériennes, où le temps d'extraction des données est très court. Ces problématiques sont au cœur de la future capacité Air C4I. "

L'axe de l'intelligence artificielle va par conséquent prendre une importance croissante pour aider l'être humain à faire face à l'afflux (et à la complexité)des données et garantir l'optimisation de l'équipage homme-machine. Enfin, l'axe de la sécurisation du cyberespace sera un enjeu majeur : les données, de base ou agrégées, doivent être fiables et les conséquences d'un manque éventuel de fiabilité doivent être anticipées. C'est pourquoi Thales a développé des solutions originales à base d'analyse comportementale permettant de sécuriser les systèmes et de détecter des cyberattaques.

Le projet le plus emblématique de l'électronicien français est sans doute le programme ACCS, qui est un des systèmes les plus avancés au monde en matière de commandement et conduite des opérations aériennes. Il assure une couverture et une protection de l'ensemble des pays de l'Otan situés en Europe face aux menaces des aéronefs, des missiles de croisière et des missiles balistiques. L'ACCS est aujourd'hui dans une phase opérationnelle : le déploiement a commencé en Italie et devrait être complètement réalisé pour l'ensemble des nations d'ici quatre à cinq ans. Son évolution est en outre prévue pour contrer les menaces du futur : missiles balistiques évoluant en haute couche, missiles manœuvrants, drones autopilotés… "Ce système est unique dans le sens où il synchronise très fortement les deux boucles de commandement que sont l'exécution en temps réel (opérations) et la boucle “non-temps réel " (planification), ce qui réduit considérablement le temps de réactivité des forces aériennes, donc augmente leurs performances ", précise Thomas Got.

Au niveau français, Thales développe et réalise les composantes principales de SCCOA, qui apporte à la France, 24h/24h, une protection mondiale de premier plan de son espace aérien avec une performance de très haut ni-v e a u . S C C O A permet le commandement et la conduite des opérations aériennes sur et à partir du territoire national.ACCS étant une composante essentielle de SCCOA France, il apporte des moyens supplémentaires, une meilleure intégration dans l'Otan, une facilitation des opérations interalliées. "Le bénéfice économique et capacitaire est très important pour la France, ajoute Thomas Got. Car, la France bénéficie des capacités d'un système financé par tous les alliés. "

Un leadership que la France et Thales entendent bien cultiver. L'électronicien a regroupé les opérations aériennes et les systèmes d'armes dans une seule unité afin de capitaliser sur les programmes en cours et d'être prêt à répondre aux attentes de demain. L'innovation étant un facteur clé de succès, Thales consacre environ 20 % de son chiffre d'affaires à la R&D et laboure le terrain de l'innovation aussi bien en Europe qu'aux Etats-Unis en s'implantant au cœur des écosystèmes de startup, notamment sur la côte Est. "Nous avons une grande confiance en ce qui concerne le leadership français, conclut Thomas Got.Thales, avec Raytheon, fournit les systèmes de l'Otan et nous sommes présents dans tous les programmes d'avenir de l'alliance pour lesquels nous avons même une mission de fédération des industries européennes militaires et de coopération avec les plus grandes sociétés américaines de défense. "