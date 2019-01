Thales à bord du standard F4 du Rafale

Thales participe au développement des capacités du Rafale dans le cadre du contrat standard F4.

Le 18 janvier, Thales a annoncé sa participation au développement du standard F4 du Rafale. Aux côtés de Dassault Aviation et de Safran, Thales a ainsi été notifié par la DGA « pour le développement des futurs capteurs et systèmes de communication qui seront à bord du Rafale au standard F4 » a annoncé Thales.

L'un des enjeux majeurs du standard F4 repose sur la connectivité et le partage de données. Cela est d'autant plus vrai alors que nous nous dirigeons vers le développement de systèmes de systèmes, fonctionnant en réseau. Le programme SCAF (système de combat aérien du futur) illustre cette tendance. « Thales travaillera notamment à l'introduction de la radio CONTACT, d'un serveur de communication intelligent sécurisé et d'une solution de transmission par satellites (SATCOM) via Syracuse IV » annonce Thales.

Afin de prendre en compte l'évolution des menaces et renforcer les capacités du Rafale, Thales poursuivra le développement du système de guerre électronique SPECTRA. « Le radar à antenne active RBE2 verra son emploi amélioré notamment pour ses capacités en mode air/sol. Quant à la nacelle optronique TALIOS, l'Intelligence Artificielle permettra un traitement en vol presque en instantané des données collectées pour extraire et identifier les cibles », ajoute Thales.

Le traitement des informations collectées par les capteurs du Rafale sera donc amélioré et permettra aux pilotes d'appréhender au mieux la situation opérationnelle.

Enfin, les technologies développées par Thales participeront également à la maintenance prédictive et au MCO du Rafale standard F4. « Prévoir les défaillances avant qu'elles ne surviennent, tel est l'enjeu auquel nous devons répondre à bord du Rafale au standard F4 », précise Thales.