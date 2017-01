Tensions accrues dans l'espace aérien nippon

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Des incidents en très forte hausse, pour la même période l'année d'avant, l'alerte aérienne a été déclenchée à 316 reprises. Si la tendance se poursuit, le ministère anticipe 1000 alertes sur une période d'un an. Un chiffre jamais atteint depuis la fin de la guerre froide !

Le Japon a battu des records ! Ses avions de chasse ne sont jamais intervenu aussi souvent en réaction à des alertes aériennes. Un record qui s'établit à 883 interventions entre le mois d'avril et celui de décembre 2016. Sans surprise, 73% des incidents ont été provoqué par des avions chinois. Mais les russes ont tout de même nécessité 231 décollages d'urgence. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense nippon vendredi dernier 20 janvier.

