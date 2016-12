Techni Drone ouvre son troisième centre de formation

Dans quelques jours, le nouveau centre de formation au télé-pilotage de Techni Drone sera ouvert, prêt à accueillir ses premiers élèves. Dirigé par un ancien élève de la société, devenu formateur, le centre de formation est implanté sur le site de l'ancienne base aérienne BA 217 de l'Armée de l'Air à Brétigny-sur-Orge. Un environnement très favorable pour dispenser une formation éprouvée et reconnue puisque Techni Drone compte déjà deux centres de formation, l'un à Baix, l'autre à Pornic; et par lesquels sont déjà passés plus de 500 télépilotes professionnels de drones.

La formation dispensée porte à la fois sur la maîtrise de la réglementation et une pratique qui comprend 80 à 100 vols. Des vols réalisés de manière réelle puisque Techni Drone s'interdit "de faire appel à des simulateurs par ordinateur". A l'issue de la formation, une attestion de capacité, "en vue d'établir une déclaration de niveau de compétences", est remise au stagiaire lorsque ce dernier "a montré tous les signes de bonne conduite et une aptitude au pilotage en toute sécurité".

Techni Drone ne fait pas que de la formation. La société s'est diversifiée dans les services, le drone n'étant qu'une plate-forme : acquisition de données et traitement de données topographiques. Un secteur en pleine expansion, notamment dans la gestion des mines et des carrières. Des traitements d'informations que Techni Drone réalise en interne avec ses équipes composés de géomètres et de géomaticiens.