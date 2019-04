Tarmac Aerosave recrute sur ses trois sites en France et en Espagne.

L’entreprise française de services aéronautiques, Tarmac Aerosave, a lancé une grande campagne de recrutement sur ses sites Français et Espagnol de Tarbes, Toulouse-Francazal et Teruel.

Tarmac Aerosave a été créée en 2007 à Tarbes, 2013 à Teruel, en Espagne, et 2017 à Toulouse-Francazal. Elle n’a, depuis, cessé de se développer et offre maintenant la plus grande capacité de stockage d’avions en Europe, appuyée par une expertise en maintenance et démantèlement. Les trois sites peuvent accueillir jusqu’à trois cent appareils.

Son développement progressif pousse l’entreprise à faire croître ses effectifs. Trois secteurs d’activité sont à pourvoir : stockage, maintenance et recyclage d’avions en ligne. Tarmac Aerosave recherche donc des responsables de projet, des mécaniciens, ingénieurs et logisticiens aéronautiques. Toutes les offres d’emplois sont publiées sur la page carrières du Groupe, tarmacaerosave.aero/careers, et sont régulièrement mises à jour.

« Tarmac Aerosave cumule trois atouts permettant de s'épanouir dans sa carrière : un esprit familial du fait de son ancrage dans l'industrie aéronautique occitane et aragonaise, une sécurité de l'emploi grâce à ses trois actionnaires historiques et une forte croissance. C'est une chance de pouvoir ouvrir nos portes à de nouveaux collaborateurs qui partagent nos valeurs du service et de la qualité, » a déclaré Laurence Etcheverry, directrice des ressources humaines de TARMAC Aerosave.