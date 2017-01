TAP Portugal profite de l'effet USA

Le trafic de TAP Portugal a repris des couleurs en 2016 avec notamment un gros coup d'accélérateur sur le dernier trimestre grâce à l'ouverture de deux nouvelles lignes sur les Etats-Unis (New York/JFK, Boston) et l'augmentation des fréquences sur les deux existantes : New York/Newark et Miami. Le lancement de la navette aérienne entre Lisbonne et Porto a également dynamisé le trafic à partir du dernier trimestre 2016.

La compagnie aérienne a ainsi transporté près de 300 000 passagers sur cette ligne, un bond de 80 % par rapport à l'année 2015. Sur le réseau nord-américain, la hausse est de 65 % à 472 000 passagers transportés. Parallèlement, les destinations africaines et brésiliennes ont renoué avec la croissance affichant une progression de 10 % pour les premières à 800 000 passagers transportés.

Enfin, le secteur Europe est reparti à la hausse. Après avoir restructuré son réseau au premier semestre 2016, TAP Portugal a donc réussi, par ces ajustements de réseau et d'offres, à faire repartir son trafic qui finit sur une augmentation de 3,5 % sur l'ensemble de 2016 par rapport à 2015 pour atteindre 11,724 millions de passagers.