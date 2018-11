TAP Air Portugal reçoit son premier Airbus A330-900

TAP Air Portugal est la compagnie de lancement mondial de l'Airbus A330-900. Le transporteur aérien portugais a commandé 21 appareils de ce type, 10 en propre et 11 en location.

Le lundi 26 novembre, TAP Air Portugal a reçu son tout premier A330-900neo à Toulouse au siège d'Airbus. L'A330-900neo de TAP Air Portugal dispose de 298 sièges en trois classes : 34 en classe affaires, 96 en classe Economy Plus et 168 en classe économique. La cabine Airspace by Airbus propose plus d'espace, des compartiments de rangements plus grands, un éclairage de cabine amélioré et un système de divertissement et de connectivité en vol de dernière génération. La classe affaires est équipée avec des sièges Recaro CL6710 (1-2-1). Pour la classe Economy Plus par rapport à la classe économique, seuls le pitch (écartement entre le rangées de sièges) et l'inclinaison varient. Pour ces deux classes, c'est le siège CL3710 de Recaro qui est configuré (2-4-2). Pour information, le pitch est de 44 pouces en classe affaires (1,11m), 34 pouces en Economy Plus (86 cm) et 31 pouces (78 cm) en classe économique classique. L'appareil devrait être mis sur des lignes vers le continent nord-américain au départ du Portugal et vers l'Afrique.

Au total, TAP Air Portugal devrait recevoir 21 Airbus A330neo au total (10 en propre et 11 via des loueurs) et espère la livraison de sept exemplaires d'ici la fin de l'année. A la fin du mois d'octobre, Airbus annonçait dans son carnet de commandes un total de 242 commandes : 234 Airbus A330-900 et 8 Airbus A330-800.