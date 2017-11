TAP Air Portugal a déjà battu son chiffre de trafic 2016

De janvier à octobre 2017, la compagnie TAP Air Portugal a déjà transporté plus de 11,9 millions de passagers, soit plus que sur l'ensemble de l'année 2016 (11,7 millions de passagers). Le mois d'octobre est également la période durant laquelle TAP a enregistré le meilleur taux d'occupation de l'année en cours, atteignant une moyenne de 87,2%, avec une progression de 1,8 point par rapport au même mois de l'année 2016.

La plus forte croissance a été réalisée sur les routes européennes, avec plus de 130 000 passagers, soit un accroissement de 18% par rapport à 2016. Sur les destinations US où TAP a fortement augmenté ses opérations, le développement a été également significatif, avec une augmentation supérieure à 14% du nombre de passagers transportés en octobre 2016. La compagnie portugaise enregistre toujours une forte croissance sur le Brésil, où le taux d'occupation est le plus fort de tout son réseau avec une moyenne de 92,2%, soit 4,3% de plus qu'en octobre 2016.