T-X : Raytheon et Leonardo retirent leur offre commune

Il n'y aura finalement pas d'offre conjointe Raytheon/Leonardo pour le programme T-X de l'US Air Force. Les deux sociétés ont annoncé qu'elles n'avaient finalement pas réussi à trouver un accord qui leur permettrait de présenter une offre commune.

Leonardo reste cependant convaincu que le T-100, dérivé du M-346 pourrait correspondre au besoin de l'US Air Force. Il est donc possible que l'industriel italien maintienne son offre. Peut être faudra-t-il alors trouver un autre partenaire américain.

Le programme T-X prévoit le remplacement de l'avion de formation et d'entrainement T-38 au sein de l'US Air Force. 350 appareils devraient être commandés pour un coût total de 16,3 Md$. Plusieurs industriels se sont associés pour proposer des solutions à l'US Air Force : Boeing et Saab, Northrop Grumman et Sierra Nevada/Turkish Aerospace Industries, Lockheed et Korean Aerospace Industries.



En février 2016, Raytheon et Leonardo avaient annoncé la mise en place d'un partenariat afin de promouvoir le T-100 auprès de l'US Air Force.