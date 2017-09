T-X : Boeing et Saab s'engagent pour une production aux Etats-Unis

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le T-X a été développé en partenariat avec Boeing dans le cadre du programme de remplacement des T-38 de l'US Air Force. Les deux industriels ont conçu pour ce programme un appareil totalement nouveau. Le principal concurrent du duo Boeing-Saab est le T-50A de Lockheed Martin proposé en partenariat avec Korea Aerospace Industries. L'appareil est d'ailleurs une version adaptée au besoin américain du FA-50 sud coréen. 350 appareils pourraient être construits pour l'USAF. Boeing estime qu'il existe par ailleurs un marché mondial pour plus de 2 000 appareils.

L'industriel suédois semble vouloir s'appuyer sur ce potentiel contrat pour accroitre sa présence outre atlantique : "Les Etats-Unis représentent un marché stratégique pour Saab et nous planifions d'accroitre nos activités dans ce pays". La création sur place de capacités de production correspondrait donc aux ambitions de Saab.

"Le T-X a été conçu et sera produit spécifiquement pour les missions d'entrainement et de formation de l' USAF . Nous estimons donc que l'intégralité de l'appareil, notamment les éléments fournis par Saab , doivent donc être produits au Etats-Unis" affirme Saab dans un communiqué publié le 18 septembre 2017. Boeing avait déjà annoncé que l'assemblage final des appareils devrait avoir lieu à Saint Louis. Le fuselage central des deux premiers T-X avait été réalisé en Suède.

Boeing et Saab s'engagent à baser la plus grande partie de la production du T-X aux Etats-Unis, si ce dernier est sélectionné comme futur avion d'entrainement de l'US Air Force.

