La société Innovadrone a mis au point un parachute à destination des drones afin de sécuriser les vols et les vecteurs. Le DIRS permet ainsi de respecter la réglementation et de répondre aux normes de la DGAC afin d'opérer un drone en ville.

