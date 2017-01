Syrie : la Russie rappelle son porte-avions

Suite à la décision du chef d'état major des forces russes le général Valery Gerasimov, annoncée le 6 janvier, de réduire la présence militaire russe en Syrie, l'unique porte-avions russe l'Amiral Kuznetsov repart rejoindre les eaux russes, probalement son port d'attache de Severemorsk. Son déploiement de 2 mois en Méditerranée aura marqué sa première participation à une opération militaire. Le groupe aéronaval russe, aura effectué 420 sorties, détruisant 1 252 cibles terroristes en Syrie, selon les autorités militaires russes.

Son déploiement aura principalement répondu à des considérations politiques, la présence de la base aérienne russe de Humaymim étant bien plus adaptée aux bombardiers russes. Les Su-33 et MiG-29K du porte-avions y ont d'ailleurs été déployés un certain temps. Par ailleurs, le concept d'emploi russe du porte-avions tourné essentiellement vers les missions de défense aériennes s'est révélé mal adapté à l'opération en Syrie. Les missions de bombardement au sol auront au final été limitées. Mais l'intérêt pour la flotte russe était probablement là : explorer cette nouvelle capacité.



Le bilan est donc très mitigé. D'autant plus que le porte-avions enregistre pas moins de deux accidents pendant la mission, qui ont conduits à la perte de deux appareils : un MiG-29K s'est abîmé en mer faute de carburant, ne pouvant apponter suite à une défaillance des brins d'arrêt. Ce fût ensuite la perte d'un Su-33, le 3 décembre 2016, passé par dessus bord suite à un appontage mal engagé. Dans les deux cas, les pilotes ont été récupéré saufs.