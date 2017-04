Syrie : la coalition tue des combattants alliés

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

La coalition cherche désormais à comprendre les causes de cette erreur et « prendra des précautions pour éviter que ce type d'incident se reproduise dans le futur ».

L'erreur viendrait des FDS qui avaient « identifiées l'emplacement cible comme une position de combat de l'Etat Islamique », rapporte le Department of Defense. La frappe aurait d'ailleurs été menées à leur demande.

D'après le ministère de la Défense américain, la frappe aurait du venir soutenir l'effort des troupes syriennes au sol, qui combattaient l'Etat Islamique. A cause d'une mauvaise information en termes de localisation, ce sont finalement des forces syriennes alliées à la coalition qui ont été visées.

