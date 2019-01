Syrie : Intensification des frappes de la coalition

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Les britanniques ont aussi participé aux combats autour d'Hajin. Le ministère de la défense du Royaume-Uni a annoncé plusieurs frappes conduites par des Typhoon, des Tornados et des Reaper à proximité d'Hajin entre le 23 novembre et le 17 décembre.

L'état major des armées françaises a annoncé la participation début décembre des Rafale de l'armée de l'Air à la reprise d'Hajin. Selon l'EMA, des bombes AASM à guidage GPS et laser ont été employées pour détruire "des positions de mortier ennemi faisant feu sur les combattants FDS". D'après les photos diffusées, ce sont des Rafale biplaces de l'escadron "Gascogne" qui sont actuellement déployés sur la base aérienne projetée H5 en Jordanie.

Alors que les Etats-Unis ont annoncé vouloir finalement prolonger leur présence en Syrie, la coalition a connu une période particulièrement active du 16 au 29 décembre 2018. Selon un communiqué de l'opération Inherent Resolve, 469 frappes ont été conduites durant cette période. A titre de comparaison du 9 au 15 décembre 208 frappes avaient été recensées et 251 du 2 au 8 décembre.

