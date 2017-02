Syphax pourrait renaître sous le nom de Phoenix Wings

Selon le site tunisien spécialisé Aerotunisie, la compagnie Syphax Airlines va bientôt renaître sous le nom de Phoenix Wings. Le transporteur devrait être relancé le 30 mars 2017, avec un premier vol prévu le 1er mai 2017.

La compagnie Syphax Airlines, fondée en 2011 par l'homme d'affaires tunisien Mohammed Frikha, PDG de Telnet. Avec deux Airbus A319 puis un A330-200 loué, le transporteur opérait des vols au départ de Sfax, Tunis, Monastir et Djerba vers la France (Paris, Lyon, Marseille et Nice), la Libye, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Canada. Elle a cessé ses activités le 30 juillet 2015.