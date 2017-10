Symposium Drones d'Air et Cosmos vendredi 24 novembre : comment faire face aux défis à venir

Vendredi 24 novembre, dans les locaux d'Air&Cosmos, 157 boulevard Macdonald, 75019 Paris, de 8h30 à 13h :

SYMPOSIUM DRONES CIVILS.

• Inscription obligatoire. Participation de 50€.

• En partenariat avec la Fédération Professionnelle du Drone Civil.

• Avec le soutien de SABCA et Paris Région Drones.

"Au même titre que l’iphone et la digitalisation, les drones vont profondément changer nos vies. A l’heure où l’Europe et la France se mobilisent en vue de prendre ce virage majeur, il convient de se poser les bonnes questions et d’y apporter les bonnes réponses. Les prochaines échéances règlementaires : frein au développement, ou cadrage indispensable ? Quels défis technologiques à surmonter pour atteindre les marchés à très haute valeur ajoutée ? Comment structurer un marché en cours de maturation ? Que peut apporter le secteur aéronautique à la filière des drones ?

Pour appréhender les défis et opportunités offerts par les drones, Air & Cosmos et la Fédération Professionnelle du Drone Civil organisent un symposium qui donnera les clés pour faire face aux défis à venir. Industriels, pouvoir publics, utilisateurs finaux … se réuniront pendant une demi-journée d’étude et d’échanges en vue de renforcer la connaissance, favoriser l’échange d’expérience, développer le networking … "

