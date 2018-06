Swoop fin prête pour le décollage

La filiale low cost de la compagnie canadienne Westjet vient d'obtenir son certificat de transport aérien de Transport Canada et doit démarrer ses opérations le 20 juin 2018.

Une petite nouvelle va faire son apparition dans le ciel canadien. La low cost Swoop, filiale de la compagnie canadienne Westjet vient de recevoir son certificat d'immatriculation de la part de Transport Canada, l'autorité canadienne de l'aviation civile. La compagnie à bas coûts devrait débuter ses opérations commerciales le 20 juin prochain entre la ville de Hamilton (province d'Ontario) et Abbotsford (province de Colombie-Britannique).

Swoop a été créée en 2017. et elle est basée à Calgary (province d'Alberta). Son hub principal est l'aéroport d'Hamilton mais elle a aussi des bases secondaires à Edmonton, Abbotsford et Winnipeg. Elle opère pour l'instant une flotte de trois Boeing 737-800, puis en entrer trois autres d'ici la fin 2018, et devrait monter à dix avions à l'horizon de l'été 2019