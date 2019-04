Suisse : réduction de la disponibilité des F/A-18

La Suisse a annoncé qu'une partie de sa flotte de F/A-18 était actuellement indisponible.

Le département de la défense, de la population et des sports suisse a annoncé, le 2 avril, rencontrer des difficultés dans le cadre de la modernisation de sa flotte de F/A-18. Ces retards impactent donc négativement la disponibilité des appareils. En effet, dans l'attente de l'acquisition d'un nouvel avion de combat, et après le rejet du Gripen en 2014, la Suisse avait décidé de procéder à la modernisation des F/A-18. L'objectif était de pouvoir prolonger leur durée de vie et de passer de 5 000 à 6 000 heures de vol par avion. « Cette mesure doit permettre de combler les lacunes jusqu'en 2030 », précise le DDPS.

Cependant, même si RUAG est parvenu à moderniser un premier appareil en seulement quatre mois, les prochains chasseurs devraient faire face à un prolongement du processus de mise à niveau. « Certaines pièces de rechange ne sont pas adaptées à la structure des avions. Le retard encore indéfini ainsi provoqué dans l'assainissement de cette structure a aussi des conséquences sur le reste de la flotte dans la mesure où cela bloque, chez RUAG, les capacités dévolues aux travaux de maintenance qui surviennent régulièrement », ajoute le DDPS.

Sur les trente aéronefs en service, seulement dix sont donc disponibles. Ils peuvent continuer à conduire leur mission de police du ciel, même si habituellement douze appareils sont nécessaires à la réalisation des opérations de surveillance aérienne. Cependant, la Suisse ne s'annonce pas forcément confiante quant à la disponibilité à venir. « Il faut s'attendre encore à d'autres situations de réduction de la disponibilité des avions de combat jusqu'en 2024, année prévue pour la fin du programme d'assainissement », annonce ainsi le DDPS. Et ce avant de préciser que le département et RUAG étudient les possibilités pouvant permettre de faire face à ce déficit et ainsi de doter les forces aériennes suisses de moyens additionnels.