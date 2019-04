Suisse : des drones pour les missions de recherche et sauvetage

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le 12 avril dernier, la Rega, qui réalise de nombreuses missions de recherche par voie aérienne, a annoncé qu'elle avait mis un point un drone. Celui-ci sera mis en œuvre pour les missions SAR (recherche et sauvetage) et viendra renforcer les capacités de la Rega, qui emploie principalement des hélicoptères.

La Rega, garde aérienne suisse de sauvetage, a mis au point un drone afin de compléter ses moyens pour les missions de recherche et sauvetage.

