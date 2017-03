Stelia Aerospace inaugure son usine du futur à Méaulte

A l'issue de près de deux ans de travaux, Stelia Aerospace a inauguré son usine du futur à Méaulte. Outre l'agrandissement du site qui totalise désormais 115 000 m2, la chaîne de production a été complètement réorganisée. Chaque programme avion, Airbus ou Bombardier, est regroupé dans un bâtiment unique, "où toutes les équipes contributrices sont colocalisées, en lignes pulsées et/ou mobiles". L'objectif est ainsi de réduire les cycles de production.

S'ajoutent de nouveaux moyens de production : plus de 35 robots et machines de rivetage automatique, trois lignes mobiles de production dédiées au programme Airbus A320 "permettant la livraison de 15 fuselages avant par semaine"; outils digitaux sur les postes de travail comme pilotage de la production, fiches d'instruction en 3D sur tablettes tactiles, réalité augmentée pour les activités d'assemblage et le contrôle qualité.

L'ensemble de ces moyens, associés à la formation des personnels et la mise en place de nouveaux horaires, doit permettre à Stelia Aerospace "d'augmenter sa productivité de 15 % et réduire de 20 % à 30 % ses cycles d'assemblage.