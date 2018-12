Star Alliance va prochainement ouvrir un salon à Guangzhou

L'accord signé inclut aussi la mise en place de comptoirs d'enregistrement et de portes d'embarquement communes aux dix compagnies de l'alliance desservant la ville chinoise.

Star Alliance et l'aéroport chinois international Baiyun de Guangzhou viennent de signer un protocole d'accord pour la création d'un salon aux couleurs de l'alliance aérienne au sein de l'aéroport.

Au delà du salon, l'alliance mondiale réunie autour de Lufthansa, United et Singapore Airlines notamment pourra dans le futur avoir des comptoirs communs pour les dix compagnies desservant la destination (Air China, ANA, Asiana Airlines, Egyptair, Ethiopian Airlines, EVA Air, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, Turkish Airlines et Thai Airways). Ensemble, elles y desservent plus de 105 vols quotidiens, avec des vols directs vers 36 destinations en Chine et 12 destinations dans dix pays en Asie, Afrique et Europe.

Les compagnies de Star Alliance bénéficieront aussi de services de connexions et d'embarquement facilités au sein du Terminal 1 où se trouvera aussi le salon. A noter que les passagers Première et affaires ainsi que les porteurs de cartes de fidélité Star Alliance Gold peuvent déjà accéder à 1000 salons à travers le monde dans tout le réseau de l'alliance. En plus de ces salons, Star Alliance possède sept salons aux couleurs de l'alliance à Buenos Aires, Los Angeles, Nagoya, Paris CDG, Rio de Janeiro, Rome et Sao Paulo, qui seront donc prochainement rejoints par Guangzhou.