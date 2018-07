Star Alliance, une nouvelle fois distinguée par Skytrax

L'alliance réunie autour de Lufthansa, Air Canada et United Airlines a été désignée pour la troisième année consécutive "meilleure alliance aérienne".

Le 20 juillet, Star Alliance a été distinguée pour la troisième année consécutive comme "Meilleure alliance aérienne" à la cérémonie des Skytrax World Airlines Awards. Cette nouvelle distinction salue notamment le vaste plan de digitalisation en cours dans l'alliance, avec une plate forme de services numériques (DSP) qui a été inaugurée plus tôt dans l'année.

En plus du prix décerné à l'alliance, dix sept membres de Star Alliance (qui en compte 28 au total) ont reçu des distinctions dans 49 catégories individuelles et cinq se classent dans le top 10 des meilleures compagnies aériennes : Singapore Airlines (1), ANA (3), EVA Air (5), Lufthansa (7) et THAI (10). Singapore Airlines remporte les prix suivants : meilleure compagnie aérienne au monde, meilleure première classe au monde, meilleure compagnie aérienne en Asie, meilleurs sièges en première classe au monde, meilleur salon de première classe en Asie, meilleur salon de classe affaires en Asie, meilleure classe affaires en Asie, meilleure première classe en Asie, meilleure classe affaires en Asie, meilleure classe économique en Asie. La japonaise ANA remporte les prix de la meilleure compagnie aérienne en propreté de la cabine, meilleur personnel des compagnies aériennes en Asie, meilleur personnel de cabine au Japon. EVA Air est désignée la meilleure pour ses services aéroportuaires. Lufthansa remporte quant à elle les prix suivants : meilleure compagnie aérienne en Europe, meilleure compagnie en Europe de l'ouest. Enfin THAI rafle les quatre distinctions suivantes : meilleure classe économique au monde, meilleure restauration à bord en classe économique, meilleur salon spa au monde, meilleur personnel de cabine en Thaïlande.