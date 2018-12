SR Technics et VAS Aero Services étendent leur partenariat

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

SR Technics et VAS Aero Services , par ailleurs partenaire de Satair Group, filiale à 100 % d'Airbus, ont décidé d'étendre leur partenariat aux composants cellules avions Airbus et Boeing. VAS Aero Services travaille déjà depuis plusieurs années sur l'activité services moteurs de SR Technics . Cette coopération renforcée sur une période de huit ans permet à VAS Aero Services de proposer à SR Technics la fourniture de pièces de rechange ainsi que différents travaux de réparation.

Déjà partenaires sur les services moteurs, SR Technics et VAS Aero Services étendent leur coopération aux composants cellules avions Airbus et Boeing.

