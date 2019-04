SpiceJet va intégrer 21 avions supplémentaires dans sa flotte

La nature a horreur du vide. Pour tenter de compenser en partie le manque de capacités généré par l'arrêt des vols de Jet Airways, la compagnie indienne SpiceJet a annoncé qu'elle allait intégrer à sa flotte cinq Bombardier Q400 supplémentaires à sa flotte régionale, alors qu'elle opère déjà 32 appareils de ce type. Les trois premiers devraient arriver dans les dix prochains jours, les deux restants en juin.

Il y a une semaine, SpiceJet avait annoncé qu'elle allait prendre en "dry lease" (sans équipages) 16 Boeing 737-800 NG, dont le premier exemplaire devrait arriver en flotte dans les prochains jours. "La soudaine réduction de capacité ne devrait pas entraver la connectivité aérienne entre les petites villes et les métropoles indiennes, et en tant que plus important opérateur régional, SpiceJet fera tous les efforts possibles dans cette direction", a ainsi déolaré Ajay Singh, le directeur général de SpiceJet.