SpiceJet signe pour 100 Boeing 737 MAX 8 supplémentaires

Le nouveau contrat, signé à la fin de l'année 2016, porte le nombre de Boeing 737 MAX commandés fermes par SpiceJet à 155 exemplaires. Avec les droits d'achats, on monte à 205 avions. La commande souligne le redressement de la compagnie aérienne indienne, un moment en grande difficulté. Le changement dans l'actionnariat avec le retour de certains investisseurs fondateurs a permis à SpiceJet de retrouver un positionnement et une stratégie de croissance clairs sur le marché indien.

