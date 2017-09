SpiceJet finalise sa commande de 25 Bombardier Q400

La compagnie aérienne indienne finalise sa commande pour 25 turbopropulseurs Bombardier Q400 auxquels s'ajoutent 25 options. SpiceJet a pris la version poussée à 90 sièges.

SpiceJet sera la première compagnie aérienne au monde à exploiter un turbopropulseur de 90 places. Le transporteur indien a en effet finalisé sa commande auprès de Bombardier pour 25 Bombardier Q400 fermes auxquels s'ajoutent 25 options. SpiceJet a choisi la version du Q400 poussée à 90 places dans un aménagement cabine classe unique. Une capacité qui devra encore être certifiée par les autorités de réglementation. Le calendrier des livraisons n'est pas encore précisé. En attendant, la commande de SpiceJet permet au Bombardier Q400 de franchir le cap symbolique des 600 ventes fermes depuis le lancement du programme. SpiceJet exploite déjà une flotte de 20 Bombardier Q400 dans une configuration à 78 places.

Dans sa version initiale, le Q400 prend traditionnellement entre 74 et 82 passagers, selon l'aménagement. Bombardier a réussi à le densifier encore un peu plus en le poussant à 86 sièges avec un espacement de 73,7 cm, en prenant de l'espace sur l'office à l'arrière de l'avion et en utilisant des sièges plus fins. Deux compagnies aériennes ont d'ailleurs choisi cette option dont Philippine Airlines. En réduisant l'espacement entre les rangées de sièges à 71,1 cm, Bombardier a réussi à trouver quatre places de plus, portant le total à 90 sièges.