La compagnie aérienne indienne travaille sur des scénarios de lignes long-courriers. Dans ce but, SpiceJet évalue l'Airbus A350-1000 et le Boeing 787-10.

La compagnie aérienne indienne SpiceJet pense au long-courrier. "Nous évaluons l'Airbus A350-1000 et le Boeing 787-10", a indiqué Ajay Singh, le président de SpiceJet, à Bloomberg TV. A la commande ferme pour 100 Boeing 737 MAX dévoilée en janvier dernier s'ajoutent des droits d'options sur 50 Boeing 737 MAX supplémentaires mais qui sont convertibles en d'autres modèles de la famille Boeing dont les long-courriers, a précisé le président de SpiceJet. Mais, ce passage au long-courrier se heurte à un obstacle de taille : le coût de possession des avions long-courriers.

"L'Inde a un potentiel énorme en matière de trafic long-courrier. Mais, c'est un marché extrêmement sensible aux offres tarifaires. Par conséquent, il faut pouvoir résoudre l'équation et diminuer les coûts", souligne Ajay Singh qui poursuit : "il faut que Airbus et Boeing trouvent une solution pour réduire ces coûts de possession avant que SpiceJet puisse franchir la prochaine étape du long-courrier".