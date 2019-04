SpiceJet conclut un partenariat stratégique avec Emirates

Un protocole d’accord a été signé entre les deux compagnies pour mettre en place un partage de codes réciproque très étendu.

Alors qu’elle continue à occuper le terrain laissé libre par la défaillance de Jet Airways sur le marché indien, la compagnie SpiceJet, principale compagnie low cost indienne vient de signer un protocole d’accord avec le transporteur aérien de Dubaï, Emirates. Les passagers de cette dernière auront accès au départ de Dubaï à 67 fréquences hebdomadaires supplémentaires vers six nouvelles villes indiennes : Amritsar, Jaipur, Pune, Mangalore, Madurai et Calicut. Rappelons qu’Emirates dessert déjà en propre 11 villes indiennes. Réciproquement, les passagers de SpiceJet de Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Amritsar, Jaipur, Pune, Mangalore, Madurai, Kozhikode et 41 autres destinations domestiques auront accès à tous le réseau international d’Emirates au hub de Dubaï.

Ce partenariat stratégique fait partie d’un plan de développement très agressif (la compagnie indienne, qui a une flotte de 95 avions, a encore plus de 200 Boeing 737 MAX 8 en commande). Courant mai, elle va notamment ouvrir des lignes au départ de Delhi, vers Hong Kong, Djeddah, Dubaï, Colombo, Dacca, Riyad, Bangkok et Katmandou. En plus de ces ouvertures déjà prévues, SpiceJet a annoncé le lancement de 28 nouveaux vols en connexion vers Delhi et Mumbai au départ de son déjà vaste réseau domestique : quatorze vers Mumbai, huit vers Delhi et les six autres sur les deux plateformes. SpiceJet a aussi lancé deux nouvelles fréquences quotidiennes au départ de Delhi, vers Patna et Bangalore.