Spécial Ile-de-France : Air & Cosmos prépare une édition dédiée de 100 pages à paraître le 18 mai.

Paris, le 7 mai 2018.

Air & Cosmos magazine publiera un grand dossier « Industrie aéronautique en Ile-de-France » le 18 mai dans une édition spéciale de 100 pages.

Toute l’équipe de la rédaction est mobilisée, pour délivrer un dossier régional complet :

• interview de la Présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse

• interview du Président du GIFAS, Eric Trappier

• interview du Directeur Général de la CCI d'Ile-de-France, Etienne Guyot

• interview du Directeur Général du pôle ASTech Paris Région, Sébastien Courrech.

• reportages dans les usines de la région des acteurs de rang 1 :

• usine Safran Aircraft Engines de Villaroche,

• usine Airbus Helicopters de Dugny,

• usine ArianeGroup des Mureaux.

• Focus sur 20 PME et ETI en Ile-de-France

• Drones : une filière en construction, focus sur une sélection d’acteurs

• Paris Aéroport et les investissements en infrastructures. Reportage, interviews. Le dossier inclura également un focus sur la plateforme de l’aéroport du Bourget, avec son activité de services, de maintenance avions et de formation.

La mise en place dans les kiosques de cette édition spéciale sera renforcée en Ile-de-France.

Hubert de Caslou, Directeur de la Publication d’Air & Cosmos magazine, commente :

« 100 000 emplois dans 2 000 entreprises du secteur aéronautique : l’Ile-de-France est la première région aéronautique de France, le premier bassin d’emploi dans ce secteur en Europe. Air & Cosmos se devait de dédier à la région une édition détaillée et de référence. »

Cyril Mikaïloff, Directeur Commercial, ajoute que « l’influence d’Air & Cosmos en Ile-de-France est majeure grâce à sa diffusion et son audience chez les industriels de toute taille, dans les organes de régulation, les ministères et auprès des parlementaires. »

