SpaceX veut emporter deux touristes vers la Lune

La mission, d'une durée d'une semaine, utiliserait le lanceur lourd Falcon Heavy et la cabine Dragon Crew, équipements qui attendent toujours leurs vols inauguraux, à ce jour annoncés pour l'automne prochain...

Le milliardaire américain a laissé la blogosphère spéculer durant près d'une journée, en annonçant dimanche soir sur son compte Twitter une nouvelle annonce pour le lendemain. Celle-ci, certes moins extravagante que son grandiose projet martien , ne manque pas de sel : SpaceX aurait signé avec deux personnalités d'Hollywood, qui se connaissent et auraient déjà versé une avance « substantielle », pour les envoyer vers la Lune d'ici la fin de l'année... 2018 ! Soit avant 22 mois...

