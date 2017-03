SpaceX met sur orbite EchoStar 23 mais court toujours après le temps

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Parmi ces vols, trois sont dédiés au ravitaillement de l'ISS, et quatre doivent permettre la poursuite de la constellation Iridium Next, entamée le 14 janvier . Mais l'envoi du deuxième lot de 10 satellites n'est pas prévu avant juin désormais.

Sur les 39 autres missions annoncées sur le manifeste officiel de SpaceX (sans date de lancement), 28 semblent encore promises en 2017. Gwynne Shotwell, présidente et directrice générale, lors du dernier salon Satellite 2017 à Washington, espérait lancer au moins 20 Falcon 9 et Falcon Heavy cette année, profitant notamment d'une reprise de l'activité du pas de tir SLC-40 de Cape Canareval (endommagé lors de l' explosion du Falcon 9, le 1 er septembre dernier ) à partir du mois d'août...

Le prochain lancement de SpaceX, depuis la Floride toujours, est aujourd'hui annoncé pour le 27 mars. Il devra également placer sur orbite de transfert géostationnaire le satellite de télécommunications SES 10 de l'opérateur luxembourgeois SES, et profiter de cette mission pour effectuer une nouvelle récupération d'étage. Celle-ci, pour la première fois chez SpaceX, sera effectuée avec un étage ayant déjà été récupéré, à l'occasion du vol F23 d'avril 2016 (avec Dragon CRS-8).

C'est la plus lourde charge utile placée sur orbite de transfert géostationnaire à ce jour par le Falcon « Full Thrust ».

Le lancement d'EchoStar 23 est intervenu jeudi 16 mars, à 6h UTC, depuis le pas de tir 39A du centre spatial Kennedy, en Floride. Il intervient un peu plus d'un mois après l' envoi du cargo Dragon CRS-10 vers la Station spatiale internationale, réalisé depuis le même pas de tir réhabilité, et n'a pas fait l'objet d'une tentative de récupération du premier étage du Falcon 9.

