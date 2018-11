SpaceX égale son record annuel de lancements

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité ou retenu notre attention. Le 15 novembre, SpaceX a effectué son dix-huitième lancement orbital depuis le début de l’année (Falcon Heavy compris).

Le lancement est intervenu le 15 novembre à 20h46 UTC depuis le pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy, en Floride (inutilisé depuis le 22 mai dernier), à l’aide d’un Falcon 9 « Block 5 ».

Il s’agissait de placer sur orbite de transfert géostationnaire le satellite de télécommunications qatari Es'hail 2 (5,3 t au décollage), destiné à la position 26° E.

Comme à la parade, la mission a été couronnée de succès, après un peu plus de 32 minutes de vol.

Le premier étage utilisé, B1047, était un étage « éprouvé, utilisé une première fois le 22 juillet dernier pour la mise à poste du satellite géostationnaire canadien Telsar 19V (7 t).

Il a de nouveau été récupéré en mer sur la barge « Of Course I Still Love You », quelques huit minutes après le décollage.

Sur le toit du monde.

En tête des lancements orbitaux mondiaux depuis deux ans, l’opérateur californien signait ainsi le 63e lancement du Falcon 9 depuis juin 2010, et son 36e succès consécutif depuis janvier 2017.

L’année 2017 s’était terminée sur 18 lancements, et devrait donc être surpassée en 2018, quatre nouvelles missions figurant dans le manifeste de lancement des six prochaines semaines. En début d’année, ce sont 26 vols qui étaient annoncés par SpaceX.

La prochaine mission du Falcon 9, le 19 novembre, sera la première à utiliser un premier étage ayant déjà volé à deux reprises. Elle embarquera pas moins de 70 charges utiles.