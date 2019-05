SpaceX démarre le déploiement de sa constellation Starlink

Pour sa 5e mission de l’année, le Falcon 9 de SpaceX a déployé avec succès les 60 premiers satellites de son projet de mégaconstellation Starlink.

Le lancement a été l’occasion pour le Falcon 9 d’embarquer la plus lourde charge utile de son histoire : 13,6 t.

Repoussé à plusieurs reprises (d’abord d’une journée pour des raisons météo, puis d’une semaine afin de reconfigurer les logiciels des charges utiles, le décollage est intervenu le 24 mai à 2 h 30 UTC, depuis la base de Cape Canaveral, en Floride.

Les 60 passagers, de 227 kg chacun, étaient répartis dans la coiffe en deux colonnes identiques. Ils ont été largués en une seule grappe après une heure de vol, à une altitude de 441 km. Ils devaient ensuite rejoindre leur orbite opérationnelle, haute de 550 km, grâce à leurs propulseurs électriques.

Le premier étage, déjà utilisé à deux reprises, est revenu se poser en douceur sur la barge Of Course I Still Love You, stationnée au large des côtes de Floride, un peu moins de 9 minutes après le décollage. SpaceX signait ainsi la 40e récupération d’étage de SpaceX depuis décembre 2015. Les deux demi-coiffes ont également été récupérées, après être tombées en mer.

Encore un projet pour l’Internet pour tous.

Avec sa constellation Starlink, qui doit compter… 12 000 satellites à terme, Elon Musk entend offrir une connectivité omniprésente dans le monde entier, avec un haut débit et un temps de latence réduit, à l’instar des projets OneWeb ou Kuiper (Amazon).

L’entrepreneur ambitionne de générer ainsi pas moins de 30 Md$ de revenus d’ici 2025.

L’enjeu est jugé essentiel pour la croissance de la société, et doit permettre de continuer à financer le développement du Starship, son gigantesque vaisseau interplanétaire.