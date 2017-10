SpaceX affole les compteurs

Le 30 octobre, un Falcon 9 de SpaceX a placé sur orbite le satellite de télécommunications sud-coréen Koreasat 5A. La liste des succès et des récupérations d'étage du lanceur américain s'allonge...

La mission du 44e vol du Falcon 9 de SpaceX consistait à placer sur orbite de transfert géostationnaire le satellite de télécommunications Koreasat 5A (Mugunghwa-5A), construit par Thales Alenia Space pour le compte de l'opérateur sud-coréen KT Corporation.

Le décollage est intervenu le 30 octobre à 19h34 UTC, depuis le pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy, en Floride. Le satellite de 3,5 t a été injecté 35 minutes et 40 secondes plus tard, à une altitude d'environ 1 200 km. Après 8 minutes et 35 secondes de vol, le premier étage B1042.1 du lanceur (en version v1.2 block 4) est revenu se poser sur la barge « Of Course I Still Love You », stationnée au large de la Floride. La liaison vidéo s'est coupée juste au moment de l'atterrissage, mais d'imposantes flammes sont apparues sous le lanceur lorsque l'image est revenue...

La série continue...

On n'en finit plus d'énumérer les réalisations du lanceur de SpaceX : 16e lancement de l'année, 3e lancement en trois semaines, 4e vol du block 4, 7e mission vers l'orbite GTO, 19e récupération d'étage depuis décembre 2015, 12e atterrissage en mer...

Par ailleurs, Koreasat 5A constitue le 35e satellite construit sous maîtrise d’œuvre Thales Alenia Space à être lancé en 2017, 30 satellites Iridium Next ayant été déployés à l'occasion des vols F29, F37 et F42 du Falcon 9.