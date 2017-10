[SpacePixA&C #001] 95 astronautes sur la photo de famille

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

103 astronautes se sont ainsi réunis autour de leur nouveau membre, Thomas Pesquet , pour quatre jours de rencontres et de débats, mais également une journée complète de rencontres avec des classes de la France entière, dans lesquels les astronautes se sont pour la plupart déplacés, généralement en binômes, par le cadre d’un Community Day exceptionnel.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.