Sortie d'usine pour le Boeing 787-10

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le premier appareil d'essais doit effectuer son premier vol dans quelques semaines. Les premières livraisons sont programmées pour 2018. Avec la nouvelle commande de Singapore Airlines pour 19 exemplaires supplémentaires, le Boeing 787-10 compte désormais 168 ventes depuis son lancement. Parmi les autres gros clients, Etihad Airways pour 30 exemplaires fermes, Eva Air (18), United Airlines (14) et British Airways (12). Air France/KLM a commandé sept exemplaires qui seront tous destinés à KLM.

Le troisième membre de la famille Boeing 787 est sorti d'usine ce vendredi 17 février. La cérémonie s'est déroulée sur le site du constructeur américain en Caroline du Sud, là où le 787-10 sera uniquement produit. Le nouveau biréacteur long-courrier a été officiellement présenté aux employés et invités de Boeing dont le président des Etats-Unis Donald Trump.

In the news

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Read us in English.

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.