Sonaca veut améliorer sa compétitivité

Sonaca, désormais équipementier de niveau mondial, fournisseur d’Airbus, Boeing, Embraer et Bombardier notamment, va resserrer ses effectifs. Tous les trois ans, la société belge effectue une revue stratégique et a identifié la nécessité de diminuer ses effectifs de 145 personnes. Ces départs auront lieu progressivement sur 3 ans et sur une base volontaire. Il s’agit ainsi de répondre à la pression sur les prix et à la nécessité accrue d’une production dans des pays best costs.



Sonaca continuera à investir dans son site de Charleroi pour des productions à haute valeur ajoutée. Le groupe Sonaca emploie, depuis son rachat de LMI, 4400 personnes en Belgique, aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil, au Sri Lanka, en Roumanie, en Chine, au Mexique et en Allemagne.