Sonaca rachète LMI Aerospace

C’est un gros coup que devrait conclure Sonaca dans les semaines qui viennent. La société belge, détenue par des capitaux publics (Région wallonne) vient de lancer une offre publique d'acquisition (OPA) sur 100% des actions de l'entreprise américaine LMI Aerospace, qui compte notamment Boeing parmi ses clients. Annoncée le 17 février, la transaction avait été approuvée un jour plus tôt par les conseils d’administration des deux entreprises toutes deux conscientes qu’il s’agissait là d’une occasion à ne pas rater. En raison d’un lourd endettement, LMI était en effet limitée dans son développement alors que Sonaca, dont la production est déjà largement mondialisée, cherche depuis de nombreuses années à franchir l’Atlantique ce qu’elle peut aujourd’hui faire à moindre prix vu la faiblesse de l’entreprise ciblée. Le communiqué ne précise pas le montant total de la transaction mais le prix de l'OPA a été fixé à 14 dollars l'action en cash, ce qui représente une prime de plus de 50% par rapport au dernier cours de l'action LMI (9,19 dollars). La société américaine comptant plus de 13 millions d'actions, selon son dernier rapport annuel, la transaction voit vraisemblablement la Sonaca débourser quelque 185 millions de dollars (environ 173 millions d'euros). Avec la reprise des dettes, la transaction totale devrait s’élever à 432 millions de dollars (405 millions d’euros).

Avec cette acquisition, Sonaca va non seulement doubler de taille – 380 millions d’euros de CA pour Sonaca (plus de 2500 emplois), 375 millions de dollars pour LMI (2000 emplois) – mais surtout renforcer la position stratégique des deux entreprises dont les produits sont proches, mais les clients complémentaires. Les deux sociétés sont ainsi spécialisées dans la conception et la fabrication de pièces de structures complexes, dont les becs de bord d’attaque dont Sonaca est un des leaders mondiaux. Mais les principaux clients de Sonaca sont Airbus, Embraer et Bombardier là où LMI produit essentiellement pour Boeing, Gulfstream, Spirit, Bombardier, Lockheed, Triumph …

LMI Aerostructure sera intégrée dans le groupe Sonaca en tant que filiale. « L'arrivée de LMI Aerospace au sein de notre groupe est une conséquence logique de notre vision stratégique d'expansion vers les États-Unis », explique Bernard Delvaux, CEO du Groupe Sonaca, cité dans un communiqué.