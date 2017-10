SONACA et SABENA Aerospace s’associent pour la maintenance du successeur du F-16

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Cette association permet aux deux partenaires de se positionner habilement sur un marché pour lequel ils ne sont pas favoris. En effet, la maintenance d’avions de chasse de n’improvise pas et la Belgique dispose déjà d’une société, SABCA, qui est une des meilleures sociétés du monde en ce domaine. SABCA est filiale de Dassault et son premier client est Lockheed. Elle dispose dès lors d’un avantage stratégique sur ce marché, quel que soit l'avion choisi. Ses deux concurrents se posent donc en challenger. Reste à voir quel intérêt la Belgique pourrait avoir à aider un concurrent pour un de ses rares champions au niveau mondial.

Alors que le successeur du F-16 n’a pas encore été choisi et ne devrait pas entrer en service avant 6 ou 7 ans, deux industriels belges viennent de s’associer dans une co-entreprise (Ignition) en vue de proposer à la Défense tout un panel de services relatif au successeur du F-16 : la gestion logistique, la maintenance des flottes, la formation des pilotes sur simulateur de vol, la gestion complète de projets complexes spécifiques au secteur. … Sonaca qui a accéléré son développement ses dernières années avec notamment un rachat spectaculaire aux Etats-Unis poursuivrait ainsi sa diversification même si elle produit déjà des éléments du A-400M et est déjà, à ce titre, active dans les marchés de Défense. Sabena Aerospace quant à elle dispose déjà d’une large expérience dans la maintenance des C-130.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stagiaire 6 mois : Performances et commandes d'une plateforme 6 axes - TTS - Cergy (H/F)

Responsable de Lot Ingénierie et développement Procédé Energie - TTS - Cergy (H/F)

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.