Sonaca Aircrafts va s’installer à Namur

A l’étroit sur sa base de Charleroi (Gosselies), Sonaca Aircrafts, la filiale de la Sonaca chargée de la conception, de la production et la commercialisation du Sonaca 200, va s’installer à Namur, sur le site de l’aérodrome de Temploux. Le constructeur installera donc, début 2018, un hall d’assemblage, des espaces de stockage, des bureaux et un hall d’exposition avec, à la clé, la création d’entre 30 et 50 emplois.

Alors que le Sonaca 200 – un monomoteur biplace robuste destiné aux vols loisirs et d’entrainement – semble promis à un bel avenir commercial, cet accord est une véritable aubaine pour les nouveaux propriétaires de l’aérodrome qui fourmillent de projets. En plus du développement de vols de drones, l’aérodrome va également s’équiper d’une piste en dur, condition pour accueillir Sonaca, mais aussi pour faire entrer le site dans une nouvelle dimension.