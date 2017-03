SOFINS 2017 : Hi-5 une voile innovante pour les chuteurs opérationnels

Aller plus loin tout en étant plus précis. C'est ce que propose la société Airbone Systems avec la nouvelle voile Hi-5 conçue pour les chuteurs opérationnels. Ce système est présenté à l'occasion du salon des forces spéciales SOFINS qui se tient à proximité de Bordeaux du 28 au 30 mars 2017.

Hi-5 est une voile de type aile disposant d'une finesse de 5, c'est à dire que la voile parcours 5 mètres de distance pour un mètre de chute. Mais sa principale nouveauté réside dans son système de pilotage permettant de jouer sur la finesse, c'est à dire d'accélérer la descente. Airbone Systems annonce avoir développé un système unique fonctionnant avec une poignée supplémentaire permettant de moduler la finesse de la voilure sans perte de contrôle. Contrairement aux systèmes des parapentes qui jouent sur les oreilles de la voile entrainant une perte de contrôle, ce système agit sur l'intrados. Ce système permet également de s'affranchir des cercles habituellement nécessaires pour perdre de l'altitude.

Selon Airborne Systems cette nouvelle voile permet de parcourir plus de distance en partant d'une hauteur moins élevée que les voiles traditionnelles. Par ailleurs le système est silencieux et ne peut pas décrocher. La voile de réserve est identique à la voile principale garantissant les mêmes performances en cas de problèmes.

Airborne Systems est un groupe d'origine américaine ayant des antennes au Royaume-Uni et en France. La société dont la filiale française est basée à Toulouse propose des systèmes complets pour les chuteurs opérationnels avec, en plus de la voile, des système de navigation ou encore d'oxygène. Des systèmes de colis auto pilotés et de largage de charges lourdes sont aussi présentés sur le salon SOFINS. Airborne Systems fourni aussi les systèmes de parachutes automatiques des armées françaises, plus de 8 000 ensembles ont déjà été livrés.