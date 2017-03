SOFINS 2017 : Helipse présente le HE-220E

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

De nombreuses applications sont envisageables pour le HE-220E. Les premiers clients sont civils. Le véhicule sera employé pour des missions de dératisation en Polynésie et pour des applications agricoles en métropole.

La configuration hélicoptère avec un rotor de 2,22 m de diamètre et un retour anti couple assure une grande stabilité, explique son concepteur. La machine peut notamment résister à de forts vents et des essais ont été réalisés avec des rafales atteignant 75 km/h. Selon Helipse, les forces spéciales s'intéressent de près au HE-220E.

Selon son concepteur, l'une des principales qualité de ce drone est de pouvoir tenir en géostationnaire durant une heure avec une charge utile de 4 kg. Pour cela Helipse peut s'appuyer sur l'expérience acquise avec le développement du HE-190E. Un drone conçu pour les forces spéciales américaines. 20 machines de ce type ont été acquises et employées en Afghanistan comme relais pour les communications.

Le directeur général de la société charentaise Helipse, n'est pas un nouvel arrivant dans le monde des drones. Depuis 2001, il développe des systèmes autonomes à voilure tournante qui ont été notamment commercialisés aux Etats-Unis sous l'appellation SR100 et 200.

