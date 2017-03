SOFINS 2017 : Dofin, un micro drone filaire d'intérieur

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Chaque véhicule est consommable, c'est à dire qu'il n'est envisagé que pour un ou deux usages. Skyrobot propose la livraison du système Dofin dans une valise anti choc pouvant abriter le système de contrôle et quatre micro drones. Le tout est proposé pour un prix inférieur à 5 000 euros. Des lots de remplacement de 4 micro drones sont proposés pour moins de 3 000 euros. Il s'agit donc selon Skyrobot d'une solution low cost très compétitives.

La société Skyrobot, basée à Besançon, propose une solution originale pour s'adapter à ce besoin. Le DOFIN est un micro drone quadrimoteur filaire et consommable. Le véhicule est en permanence relié par un câble de 5 mètres de long à un système de contrôle comprenant un mini écran et un joystick pouvant être monté sur un fusils d'assaut. Ainsi l'opérateur peut contrôler le véhicule tout en gardant son arme pointée.

Les forces spéciales françaises ont un grand besoin de drones d'intérieurs utilisables lors d'interventions dans des bâtiments. Ce type de véhicule doit pouvoir éclairer la progression des équipes et aider à l'identification des positions d'éventuels ennemis.

