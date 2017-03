SOFINS 2017 : Diodon présente un drone gonflable

Légèreté, compacité, robustesse. Ce sont, selon leurs créateurs, les qualités des drones SP20 et MP40 proposés par Diodon. Ces deux drones ont la particularité d'être dotés d'un armature gonflable ce qui présente plusieurs avantages. Lorsque l'armature du drone est dégonflée, le système devient très compacte et peu être facilement emporté dans un sac à dos. Moins d'une minute suffit pour gonfler le drone et le mettre en oeuvre. La structure gonflable est quasiment incassable et enfin le système totalement étanche peut se poser sur l'eau ou sur la neige.

L'idée d'un structure gonflable est venue de l'un des créateurs de Diodon adepte de Kite Surf et habitué à gonfler une partie de son aile pour la rigidifier. Restait à adapter le concept à un drone. La difficulté résidait notamment dans la régidification des structures soutenant les moteurs.

Après deux ans de développement, Diodon propose désormais trois véhicules. Deux sont présentés sur le salon SOFINS, sur le stand du ministère de la défense. Le SP20 pouvant emporter une charge utile de 200 grammes et le MP40 emportant 400 grammes. L'autonomie des véhicules et de 20 et 30 minutes. Le pilotage est semi autonome et se fait avec l'assistance du GPS via une tablette tactile ou une télécommande.

Les deux jeunes entrepreneurs à la tête de Diodon espèrent pouvoir commercialiser ces véhicules d'ici la fin de l'année 2017. Le principe intéresse en tous cas le ministère de la défense et des discussion sont en cours.