Socomore se renforce en Amérique du Nord

Socomore fait l'acquisition de la société canadienne Sea to Sky Innovations orientée vers les décapants pour l'aviation et les infrastructures.

La société bretonne Socomore vient de renforcer ses positions en Amérique du Nord en rachetant la société canadienne Sea to Sky Innovations. Implantée à Burnaby, près de Vancouver, Sea to Sky Innovations est surtout spécialisée dans les décapants à base aqueuse pour l'aviation et les infrastructures. "Avec cette acquisition, nos clients bénéficieront d'une gamme plus complète de décapants, en particulier sur les marchés de l'aviation générale et des infrastructures", souligne Frédéric Lescure, président de Socomore, et qui ajoute : "nous renforçons en outre notre implantation industrielle mondiale avec un site de fabrication très efficace sur la côte ouest nord-américaine". Socomore est déjà implantée aux Etats-Unis, au Texas, via Dysol Inc; ainsi qu'à Montréal, à Québec, via MagChem.

Cette acquisition s'intègre aussi dans la stratégie de Socomore de créer une plate-forme dans les produits chimiques de spécialités pour les surfaces dans l'aéroanutique et les marchés de l'industrie de haute performance. Socomore conçoit, fabrique et commercialise des solutions de chimie destinées aux opérations critiques : préparation, traitement, protection, assemblage et contrôle des surfaces métalliques ou matériaux composites, principalement pour l'industrie aéronautique.