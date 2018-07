Socomore change de braquet

La société bretonne vient de réaliser sa quatrième opération de capital-développement pour un montant de 53,5 M€ et se donne ainsi les moyens d'atteindre une taille critique nécessaire à son développement à l'international.

Socomore a désormais les moyens financiers d'atteindre une taille critique nécessaire pour son développement à l'international, notamment vers l'Amérique du Nord et l'Asie. La société bretonne, spécialisée dans les produits de préparation et de traitement de surface destinés à l'aéronautique, vient en effet de réaliser sa quatrième opération de capital-développement pour un montant total de 53,5 M€ au niveau du holding du président de Socomore, Frédéric Lescure. CM-CIC Investissement, déjà actionnaire depuis 2011, et le fonds Raise, nouvel investisseur, souscrivent à parité pour un total de 40 M€. S'ajoutent 13,5 M€ apportés par Bpifrance (3,5 M€) et ACE Management qui conserve son exposition autour de 10 M€. "Cette quatrième levée de fonds va nous permettre d'investir dans notre outil de production et financer nos acquisitions à venir, afin d'accompagner l'incroyable ramp-up de nos clients", commente Frédéric Lescure, président de Socomore.

Créé en 1972, le groupe réalise désormais 63 % de son chiffre d'affaires à l'export. Socomore prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 65 M€ en 2018. Le résultat d'une "internationalisation" engagée en 1999 et qui se traduit aujourd'hui par 19 filiales et six unités de fabrication à travers le monde, implantées en France, en Irlande, aux Etats-Unis, au Canada, au Brésil et en Chine. Un développement à l'international qui n'est donc pas fini puisque Socomore mise à la fois "sur la diversification de son portefeuille d'activités" et "une double stratégie de développement par croissance externe et organique, prioritairement aux Etats-Unis".