SMBC Aviation Capital reprend 65 Airbus A320neo

Le loueur SMBC Aviation Capital commande 65 Airbus A320neo supplémentaires. Un contrat qui a été enregistré sur l'année 2018. SMBC Aviation Capital a désormais acquis 181 Airbus A320neo.

C'est une des commandes enregistrées par Airbus en fin d'année 2018 et qui est prise dans le total des ventes d'Airbus sur l'ensemble de l'année passée. La commande porte sur 65 Airbus A320neo et A321neo et elle a été passée par le loueur SMBC Aviation Capital qui porte ainsi son total à 181 appareils de la famille Airbus A320neo. SMBC Aviation Capital en a profité pour convertir 15 A320neo d'une précédente commande en A321neo. Créé en 2001, SMBC Aviation Capital a été racheté en 2012 par un consortium qui comprend notamment les sociétés japonaises SMFG et Sumitomo Corp.