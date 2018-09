Skylys Aircraft avance dans son projet d’Airspeeder

Skylys Aircraft entend mettre au point un véhicule autonome électrique, l’AO, capable de transporter jusqu’à trois personnes, dans un rayon de 150 km. Depuis décembre, le programme a avancé et un prototype monoplace est en train de voir le jour.

Les projets de véhicules volants autonomes sont de plus en plus nombreux. Skylys Aircraft a également misé sur cette technologie et espère pouvoir présenter dès octobre le premier prototype opérationnel de son Airspeeder, l’AO, en version monoplace. Il faut dire que ces derniers mois l’entreprise n’a pas chômé.

