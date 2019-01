SkyGuardian : constitution d'une team Belgique

General Atomics a annoncé avoir constitué une équipe Belgique dans le cadre de la vente de SkyGuardian à la défense belge.

General Atomics a annoncé le 15 janvier s'être entouré d'industriels belges et avoir constitué une équipe locale afin de produire et assurer le soutien des deux SkyGuardian achetés par la Belgique. Cinq entreprises belges sont ainsi désormais impliquées dans le programme, à savoir : Sabca, Thales Belgique, Esterline, Drone Port et Newtec.

